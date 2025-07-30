أبرز المصارف العراقية التي حافظت على حجم الموجودات منذ بداية العام

حيث استحوذت مجتمعة على ما يقارب 50% من إجمالي موجودات المصارف الخاصة، و8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العراقي.
قائمة المصارف الكبرى من حيث الموجودات:
مصرف التنمية الدولي – 3.1 تريليون دينار
مصرف بغداد
– 2.9 تريليون دينار
المصرف العراقي الإسلامي – 2.77 تريليون دينار
مصرف المنصور
– 2 ترليون دينار عراقي
وقد شهدت كل من مصرف التنمية الدولي والمصرف العراقي الإسلامي نمواً في حجم موجوداتها خلال النصف الأول من عام 2025، في حين سجل مصرف بغداد
ومصرف المنصور تراجعاً في موجوداتهما.
وحول الأداء الائتماني:
سجلت مصارف عراقية خاصة محفظة ائتمانية تجاوزت التريليون دينار، ما يعكس قوة قدرتها التمويلية:
مصرف التنمية الدولي: 1.12 تريليون دينار
المصرف العراقي الإسلامي: 1 تريليون دينار
في المقابل، بلغت المحفظة الائتمانية لكل من:
مصرف المنصور: 242 مليار دينار
مصرف بغداد: 91 مليار دينار فقط
ودائع الجمهور
وتمكنت المصارف من استقطاب ودائع تفوق 2 تريليون دينار لكل منها، وهي:
مصرف التنمية الدولي: 2.3 تريليون دينار
مصرف بغداد: 2.2 تريليون دينار
أما ودائع الجمهور في باقي المصارف فكانت كالتالي:
مصرف المنصور: 1.23 تريليون دينار
المصرف العراقي الإسلامي: 743 مليار دينار
اما الكتلة النقدية لدى المصارف:
مصرف المنصور: 1.47 تريليون دينار
مصرف بغداد: 1.43 تريليون دينار
مصرف التنمية الدولي: 1.3 تريليون دينار
المصرف العراقي الإسلامي: 1.3 تريليون دينار
وتعتبر المصارف اعلاه هي الرائدة في القطاع المصرفي الخاص من ناحية الخدمات التي تقدمها وانتشار فروعها ومستوى الخدمات التي تقدمها.