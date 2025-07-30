أبرز المصارف العراقية التي حافظت على حجم الموجودات منذ بداية العام

حيث استحوذت مجتمعة على ما يقارب 50% من إجمالي موجودات المصارف الخاصة، و8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العراقي.قائمة المصارف الكبرى من حيث الموجودات:مصرف التنمية الدولي – 3.1 تريليون دينار– 2.9 تريليون دينارالمصرف العراقي الإسلامي – 2.77 تريليون دينارمصرف – 2 ترليون دينار عراقيوقد شهدت كل من مصرف التنمية الدولي والمصرف العراقي الإسلامي نمواً في حجم موجوداتها خلال النصف الأول من عام 2025، في حين سجل مصرف ومصرف المنصور تراجعاً في موجوداتهما.وحول الأداء الائتماني:سجلت مصارف عراقية خاصة محفظة ائتمانية تجاوزت التريليون دينار، ما يعكس قوة قدرتها التمويلية:مصرف التنمية الدولي: 1.12 تريليون دينارالمصرف العراقي الإسلامي: 1 تريليون دينارفي المقابل، بلغت المحفظة الائتمانية لكل من:مصرف المنصور: 242 مليار دينارمصرف بغداد: 91 مليار دينار فقطودائع الجمهوروتمكنت المصارف من استقطاب ودائع تفوق 2 تريليون دينار لكل منها، وهي:مصرف التنمية الدولي: 2.3 تريليون دينارمصرف بغداد: 2.2 تريليون دينارأما ودائع الجمهور في باقي المصارف فكانت كالتالي:مصرف المنصور: 1.23 تريليون دينارالمصرف العراقي الإسلامي: 743 مليار ديناراما الكتلة النقدية لدى المصارف:مصرف المنصور: 1.47 تريليون دينارمصرف بغداد: 1.43 تريليون دينارمصرف التنمية الدولي: 1.3 تريليون دينارالمصرف العراقي الإسلامي: 1.3 تريليون ديناروتعتبر المصارف اعلاه هي الرائدة في القطاع المصرفي الخاص من ناحية الخدمات التي تقدمها وانتشار فروعها ومستوى الخدمات التي تقدمها.