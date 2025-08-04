قرارات تخص الاقتصاد العراقي بينها تصدير الأسفلت المؤكسد

وقال للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "نائب وزير الخارجية رئيس للاقتصاد ترأس الجلسة الخامسة والعشرين لسنة 2025 للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".وأضاف ان "المجلس استضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام ومدير لهيئة الكمارك في ووفد متمثلاً بمستشار ومدير عام الكمارك ومدير عام العلاقات في ممثليه اقليم كردستان لمناقشة المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الكمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية، وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من في ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة المنافذ الحدودية وممثلين اثنين من لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وابداء الملاحظات والاراء من اجل تطوير العمل الكمركي في عموم المنافذ الحدودية"، موضحا ان "المختصين في حكومة اقليم كردستان يقدمون ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء اعلاه خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ تشكيل اللجنة أعلاه".وتابع ان "المجلس اطلع على تقرير مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة وخصوصا تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات"، لافتا الى انه "وافق على طلب بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي".‏وذكر ان "المجلس قرر التوصية إلى لمجلس الوزراء بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات".