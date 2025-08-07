رسوم ترامب المرتفعة على العراق تدخل حيز التنفيذ

وتراوحت معدلات الرسوم من 10% إلى 50% على عشرات الشركاء التجاريين، حيث بدأت وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم الأعلى في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت ، بحسب رويترز.وكانت الواردات من العديد من الدول خاضعة سابقًا لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10% بعد أن أوقف الرسوم الجمركية المرتفعة التي أُعلن عنها في أوائل أبريل، لكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته التعريفية بشكل متكرر، فارضًا رسومًا جمركية أعلى بكثير على بعض الدول، بما في ذلك 50% على البضائع البرازيلية ، و39% على البضائع السويسرية، و35% على البضائع الكندية، و25% على البضائع ، وأعلن يوم الأربعاء عن رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على البضائع الهندية، تُفرض خلال 21 يومًا، ردًا على مشتريات الدولة الواقعة في من النفط الروسي.وقد حدد أمر ترامب أن أي سلع يتم تحديد أنها تم شحنها من دولة ثالثة للتهرب من الرسوم الجمركية الأمريكية الأعلى سوف تخضع لرسوم استيراد إضافية بنسبة 40٪.وبلغت الرسوم المفروضة على من بين الرسوم المرتفعة حيث تم تحديدها بنسبة 35%، وهو واحد من 5 بلدان عربية فقط ظهرت في القائمة، والتي وصفها ترامب ضمن القائمة السبعين الكبرى، بانها البلدان التي لم تنجح للتوصل الى تفاهم تجاري مقنع مع .