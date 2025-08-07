شركة العرب "راعي فضي" في مؤتمر التحول الشامل للدفع الالكتروني

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تعلن مشاركتها في مؤتمر التحول الشامل للدفع الإلكتروني، والذي سيُقام بتاريخ 8/7/2025 في فندق قلب العالم، وذلك بصفتها الفضي لهذا الحدث المهم".وأوضحت ان "هذه المشاركة تأتي تأكيدًا على التزام الشركة بدعم مسيرة التحول الرقمي في ، وتعزيز الابتكار في مجال ".وبينت ان "هذه المشاركة تعد انطلاقة قوية نحو شراكات استراتيجية مستقبلية، وتسليط الضوء على الحلول الذكية التي تقدمها الشركة لتمكين الأفراد والمؤسسات من تبنّي أنظمة الدفع الحديثة".