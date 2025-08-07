عالميا.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

ارتفعت أسعار النفط بعد تراجع استمر خمسة أيام متتالية، وهو التراجع الأطول منذ مايو، مدعومة بمؤشرات على استقرار الطلب في ، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.ورغم هذه الزيادة، فإن الحديث عن إمكانية إجراء محادثات بين وموسكو بشأن حرب أوكرانيا ساهم في تهدئة المخاوف من اضطرابات إمدادات محتملة بسبب عقوبات إضافية.وصعد بنسبة 0.9% ليصل إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 صباحا بتوقيت ، مقلصا جزءا من خسارته التي بلغت 8.7% خلال الأسبوع، بينما استقر خام عند 65 دولارا.وفي يوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة الرسوم المفروضة على السلع لتصل إلى 50%، وذلك ردا على استمرار الهند في شراء الطاقة من . وسيبدأ تطبيق القرار خلال ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، لم تتخذ إجراءات مماثلة تجاه ، التي تعد من أكبر مستوردي النفط الروسي أيضًا.وعلى الصعيد الدبلوماسي، صرح الرئيس الأمريكي بأن هناك "فرصة جيدة جدا" لعقد لقاء قريب مع نظيره الروسي ، وفلاديمير ، في إطار محاولة جديدة للتوسط من أجل السلام. كما أشار إلى أن هناك عقوبات إضافية مرتقبة مرتبطة بمشتريات النفط من روسيا، العضو البارز في تحالف "أوبك+".وتؤثر سياسات ترمب التجارية في الأسواق، إذ تزايدت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وما قد يرافقه من ضعف في استهلاك الطاقة، خاصة بعد فرض تعريفات تجارية أوسع.وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، مع تشغيل عند أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019.وفي آسيا، رفعت السعودية أسعار النفط الخام للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى ثقتها بالطلب، بينما يواصل تحالف "أوبك+" زيادة الإمدادات.وكان التحالف قد قرر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، إعادة 547 ألف برميل يوميا من الإنتاج إلى السوق في سبتمبر.كما ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، متجاهلة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا في هذا السياق.وصعد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" بنسبة 0.3% خلال التداولات الآسيوية.وتعافى النفط بشكل طفيف بعد موجة تراجع استمرت خمسة أيام، مع المستثمرين للضغوط الأمريكية على مشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة لتصل إلى 4.24%، بينما بقي مؤشر الدولار دون تغير يُذكر.