بعد اعلان الوزير.. هل استئناف تصدير النفط عبر جيهان "قريب حقًا"؟

وقال في تصريحات صحفية خلال افتتاح مشروع نفطي في ، امس الأربعاء، ان التصدير عبر ميناء جيهان سيبدأ خلال يومين وسيتم استلام 80 الف برميل يوميا من نفط لغرض التصدير.لكن رويترز، نقلت عن 4 مصادر مطلعة في قطاع النفط قولهم إن "استئناف صادرات النفط من إقليم عبر خط أنابيب جيهان التركي ليس وشيكا".وقالت المصادر الأربعة إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين وشركات النفط العالمية العاملة في "، فيما أشار مصدران الى ان المحادثات تحرز تقدما، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.وتوصلت بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق لإعادة فتح خط الأنابيب الشهر الماضي، لكن العقبة المتبقية فهي الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم والتي تريد "استرداد مستحقاتها المالية والخسائر الناجمة عن توقف الإنتاج والتصدير بعد الدعوى القضائية من بغداد".