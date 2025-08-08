الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
رونالدو يسجل "هاتريك" في شباك رايو آفي
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
النفط يتجه لأطول سلسلة خسائر منذ 2021
اقتصاد
2025-08-08 | 01:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
263 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
تتجه أسعار النفط نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ أواخر حزيران، نتيجة قلق المستثمرين من تأثير الرسوم
الجمركية
التي دخلت حيز التنفيذ أمس على الاقتصاد العالمي.
وانخفضت
العقود الآجلة لخام برنت
ثلاثة سنتات إلى 66.40 دولاراً للبرميل، متجهة لتراجع أسبوعي بأكثر من 4%، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1% إلى 63.82 دولاراً للبرميل، في طريقها لخسارة أسبوعية تتجاوز 5%.، بحسب رويترز.
ودخلت الرسوم
الجمركية
الأميركية المرتفعة ضد مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ أمس الخميس، وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة إن هذه الرسوم أثارت مخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.
وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط منذ قرار مجموعة "أوبك+" هذا الأسبوع بإلغاء أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج بالكامل في سبتمبر/أيلول، قبل أشهر من الموعد المستهدف، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية أمس الخميس للجلسة السادسة على التوالي، وفي حال الإغلاق على انخفاض اليوم فستكون هذه أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس/آب 2021.
أمريكا تسجل أدنى معدل تضخم منذ شباط 2021
10:55 | 2025-05-13
النفط يرتفع ويتجه لأول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع
12:20 | 2025-06-06
عقوبات أمريكية تطال عراقيا متهما بتهريب النفط الإيراني
16:43 | 2025-07-30
واردات الصين من النفط ترتفع لأعلى معدل يومي منذ آب 2023
10:20 | 2025-07-14
نفط
العراق
برنت
العقود الآجلة لخام برنت
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجمركية
خام برنت
التنف
تكساس
