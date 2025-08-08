منذ أكثر من عامين.. أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً، 130.1 نقطة في يوليو/ تموز 2025، مسجلاً بذلك زيادة 1.6% عن يونيو/ حزيران.وهذه هي أعلى للمؤشر منذ فبراير/ شباط 2023، رغم أن المؤشر يقل بنسبة 18.8% عن الذروة التي سجلها في مارس/ آذار 2022، والتي أعقبت الروسي الشامل لأوكرانيا.وقالت المنظمة إن "ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية في يوليو/ تموز فاق التراجع الذي شهدته أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر".