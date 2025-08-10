أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية.. هذه مرتبة العراق

– اقتصاد



شهدت قائمة أكثر استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال النصف الأول من 2025 تغيرًا لافتًا مع صعود واضح للعراق والجزائر بدعم من تدشين العديد من المشروعات الجديدة، وسط استمرار تصدّر للقائمة.





وتعمل دول المنطقة العربية على استغلال الإمكانات الطبيعية المستدامة لديها، ومنها تميّزها بمعدل إشعاع شمسي من بين الأعلى عالميًا، في تنويع مزيج الكهرباء وعدم اعتمادها على النفط والغاز.



وفي الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري؛ انضمت دول لأول مرة إلى قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مثل والجزائر والسودان، مقابل خروج دول أخرى من القائمة مثل .



أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في 2025

تصدّرت قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل الزخم الذي تشهده للإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، ليأتي ترتيب أكبر 10 دول وفقًا للآتي:



السعودية: 4.49 غيغاواط.

الإمارات: 3.18 غيغاواط.

العراق: 0.95 غيغاواط.

الجزائر: 0.85 غيغاواط.

: 0.55 غيغاواط.

: 0.54 غيغاواط.

: 0.49 غيغاواط.

: 0.41 غيغاواط.

: 0.37 غيغاواط.

: 0.28 غيغاواط.



جاء تصدّر المملكة رغم تراجع وارداتها إلى 4.49 غيغاواط خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2025، مقابل 8.16 غيغاواط في المدة نفسها من العام الماضي.



وجاءت الإمارات في المركز الثاني مع ارتفاع سعة وارداتها من الألواح الشمسية الصينية إلى 3.18 غيغاواط في المدة المرصودة، مقابل 2.03 غيغاواط خلال المدة نفسها من العام الماضي.



وفي مقابل ذلك، قفز ترتيب العراق إلى المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية في النصف الأول من العام الجاري، إذ سجّل 0.95 غيغاواط، مقابل 0.14 غيغاواط بالنصف المقارن، أي بمقدار زيادة سنوية 0.81 غيغاواط.



كما صعد ترتيب الجزائر إلى المركز الرابع ضمن القائمة مع قفزة وارداتها من الألواح الشمسية الصينية إلى 0.85 غيغاواط خلال المدة المرصودة، مقابل 0.01 غيغاواط في النصف نفسه من العام الماضي، التي اقتصرت على شهر واحد فقط.



وخامسًا، ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية، جاءت مصر بواردات من الألواح الصينية بلغت 0.55 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 0.77 غيغاواط في المدة المقابلة من العام الماضي.

جاء المغرب في المركز السادس ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية بسعة بلغت 0.54 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 0.68 غيغاواط في النصف نفسه من 2024.



وفي الترتيب السادس، حلّ الأردن بسعة واردات من الألواح الشمسية بلغت 0.49 غيغاواط في المدة المرصودة، مقابل 0.3 غيغاواط في النصف المقارن من العام الماضي.



وسابعًا، جاء اليمن في قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مع قفزة وارداته إلى 0.41 غيغاواط في الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مقابل 0.2 غيغاواط في المدة نفسها من عام 2024، أي بمقدار زيادة سنوية 0.21 غيغاواط.



كما حقّق السودان ارتفاعًا واضحًا في وارداته، لتصل إلى 0.37 غيغاواط في المدة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2025، مقابل 0.02 غيغاواط في النصف المقارن من العام الماضي، أي بمعدل زيادة سنوية 0.35 غيغاواط.



وأخيرًا، جاء لبنان في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية بسعة ارتفعت إلى 0.28 غيغاواط، مقابل 0.25 غيغاواط.