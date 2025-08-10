سوق الدولار.. ارتفاع طفيف في بغداد واربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي، في واربيل، مع إغلاق البورصات، مساء اليوم الأحد.



سعر البيع: 141,250 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 139,250 ديناراً لكل 100 دولار



في :

سعر البيع: 140,150 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140,000 دينار لكل 100 دولار

