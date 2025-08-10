شركة النفط البريطانية تُعيد حقلًا للعمل بعد توقفه 21 عامًا

وقالت البريطانية، إن حقل مورلاك في يحتوي على 20 مليون برميل من النفط، و600 مليون متر مكعب من الغاز، ما يحتاج إلى 11 عامًا من العمل لاستخراجهما.وتوقعت أن ينتج الحقل نحو 20 ألف برميل من النفط و17 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.ويعزز العمل في الحقل العملاق إنتاج شركة "بي بي" من النفط والغاز في بحر الشمال التي تشهد تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ هبطت من 96 ألف برميل من النفط يوميًا في 2020 إلى 70 ألف فقط حاليًا، كما هبط إنتاج الغاز من 221 مليون قدم مربعة يوميًا إلى 197 مليون قدم مربعة.وبدأ حقل شل العمل في 2003، وأُغلِقَ عام 2021، ثم أعادته شركة النفط والغاز العملاقة إلى الحياة، وتتوقع إنتاج 45 ألف برميل نفط يوميًا، وأن تبدأ الإنتاج خلال العام الجاري.