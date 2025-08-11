تحديات فنية وإجرائية تؤجل خطط العراق لاستيراد الغاز.. والحلول مرجحة للشتاء المقبل

وقال عضو اللجنة، الطوكي، إن "المنصة التي كان يفترض أن تُنشأ في ميناء لاستقبال الغاز لم تكتمل حتى الآن، وهو ما يمثل العقبة الفنية الأبرز، ويشكل تحدياً أمام تنويع مصادر الإمداد".وأضاف الطوكي، أن "مشروع استيراد الغاز، في حال اكتماله، سيوفر ما بين 500 و700 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، الأمر الذي من شأنه إضافة نحو 2000 ميغاواط من ، وهو ما كان مخططاً لتحقيقه خلال الصيف الحالي".وكان قد وجّه في تموز الماضي الوزارات المعنية باستكمال عقد استيراد الغاز عبر موانئ ، إلا أن مراحل التنفيذ لم تصل إلى المستوى المطلوب.من جانبه، أوضح عضو اللجنة ، أن "ملف المنصة العائمة المخصصة لتفريغ وشحن الغاز في خور ما زال قيد المناقشة، ولم تُحسم جميع تفاصيله الفنية والإجرائية"، لافتاً إلى أن "تأخر حسم هذا الملف يعني تأجيل أي زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء معتمدة على الغاز المستورد".وفي السياق نفسه، أشار الخبير النفطي ، إلى أن "لم يتمكن حتى الآن من استيراد منصة عائمة مجهزة بمنظومة إعادة التغويز لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية قبل ضخه في "، مضيفاً أن " لم تُنهِ بعد أعمال مد أنبوب بطول 40 كيلومتراً يربط المنصة العائمة بميناء خور الزبير وأقرب نقطة لشركة ".