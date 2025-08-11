الصفحة الرئيسية
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
تحديات فنية وإجرائية تؤجل خطط العراق لاستيراد الغاز.. والحلول مرجحة للشتاء المقبل
اقتصاد
2025-08-11 | 04:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
309 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
حددت
لجنة النفط
والغاز والثروات الطبيعية في
مجلس النواب
، تحديين أساسيين يعرقلان خطط استيراد الغاز خلال فصل الصيف الحالي، مرجحة أن يتم تجاوز هذه العقبات بحلول تشرين الأول أو خلال موسم
الشتاء
المقبل.
وقال عضو اللجنة،
كاظم
الطوكي، إن "المنصة التي كان يفترض أن تُنشأ في ميناء
خور الزبير
لاستقبال الغاز لم تكتمل حتى الآن، وهو ما يمثل العقبة الفنية الأبرز، ويشكل تحدياً أمام تنويع مصادر الإمداد".
وأضاف الطوكي، أن "مشروع استيراد الغاز، في حال اكتماله، سيوفر ما بين 500 و700 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، الأمر الذي من شأنه إضافة نحو 2000 ميغاواط من
الطاقة الكهربائية
، وهو ما كان مخططاً لتحقيقه خلال الصيف الحالي".
وكان
مجلس الوزراء
قد وجّه في تموز الماضي الوزارات المعنية باستكمال عقد استيراد الغاز عبر موانئ
المنطقة الجنوبية
، إلا أن مراحل التنفيذ لم تصل إلى المستوى المطلوب.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة
علي المشكور
، أن "ملف المنصة العائمة المخصصة لتفريغ وشحن الغاز في خور
الزبير
ما زال قيد المناقشة، ولم تُحسم جميع تفاصيله الفنية والإجرائية"، لافتاً إلى أن "تأخر حسم هذا الملف يعني تأجيل أي زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء معتمدة على الغاز المستورد".
وفي السياق نفسه، أشار الخبير النفطي
نبيل المرسومي
، إلى أن
العراق
"لم يتمكن حتى الآن من استيراد منصة عائمة مجهزة بمنظومة إعادة التغويز لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية قبل ضخه في
الشبكة الوطنية
"، مضيفاً أن "
وزارة النفط
لم تُنهِ بعد أعمال مد أنبوب بطول 40 كيلومتراً يربط المنصة العائمة بميناء خور الزبير وأقرب نقطة لشركة
الغاز الوطنية
".
وبيّن المرسومي، أن "خطة استيراد 20 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز من
تركمانستان
لم تتحقق حتى الآن، لأسباب فنية وسياسية، وهو ما سيؤخر زيادة تجهيز الكهرباء ويُبقي الإنتاج على وضعه الحالي خلال صيف هذا العام".
وأكد أن "الحكومة كانت تعتزم الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية لتأمين سفينة إعادة التغويز، لكن هذه المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يزيد من صعوبة استيراد الغاز المسال قبل اكتمال البنية التحتية المطلوبة في خور الزبير".
