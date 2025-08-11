الذهب يتخلى عن جزء من مكاسبه ويخسر نحو 56 دولاراً

يأتي ذلك مع تركيز المتعاملين في السوق على المحادثات الأميركية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، وبيانات التضخم لشهر يوليو/تموز التي قد تُقدم فهمًا أعمق لتوقعات مجلس بشأن أسعار الفائدة.كما تُسلّط الأضواء على مناقشات التجارة الصينية الأميركية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترمب للتوصل إلى اتفاق بين وبكين في 12 أغسطس/آب.وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 8 أغسطس/آب، على ارتفاع بنحو 45 دولارًا لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع انخفاض مؤشر العملة الأميركية.بحلول الساعة 06:13 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:13 صباحًا بتوقيت المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، ديسمبر/كانون الأول 2025، بنسبة 1.60%، أو ما يعادل 55.9 دولارًا، لتصل إلى 3435.3 دولارًا للأوقية.وانخفضت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.78% إلى 3371.15 دولارًا للأوقية، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.49% إلى 38.16 دولارًا للأوقية، كما انخفضت أسعار البلاتين الفوري بنسبة 0.50% إلى 1324.76 دولارًا للأوقية، في حين زادت أسعار البلاديوم الفوري بنسبة 0.78%، لتسجّل 1137.29 دولارًا للأوقية.وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.13%، إلى 98.05 نقطة.