https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536759-638905274076995976.jpeg
لتنفيذها قريباً.. السوداني يوجه باستكمال الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى لـ"طريق التنمية"
اقتصاد
2025-08-11 | 12:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
اصدر رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الإثنين، توجيهاً باستكمال الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع
طريق التنمية
لتنفيذها قريباً.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
السوداني
ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة الخاصة بتأهيل سكة حديد الفاو- فيشخابور، ضمن المرحلة الأولى من
مشروع طريق التنمية
الاستراتيجي، وذلك بحضور وزير التخطيط، وعدد من مستشاري رئيس
مجلس الوزراء
وممثلي الوزارات المعنية".
وناقش الاجتماع، "سير تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة بخصوص مراحل مشروع
طريق التنمية
، وما تتطلبه من خطوات لاحقة لاستكماله".
وأكد السوداني، بحسب البيان، "أهمية المشروع للعراق والمنطقة في ظل تطورات الأوضاع فيها، والتي أبرزت قيمة هذا المشروع، بوصفه واحداً من أفضل الممرات العالمية"، مبينا أن "الكثير من الدول من خارج المنطقة أبدت رغبتها في المساهمة بإنجاز الطريق، وهو ما ضاعف من قيمة المشروع وجدواه الاقتصادية والتنموية".
وأشار البيان إلى، أن "الاجتماع ناقش بشكل تفصيلي، جميع خرائط المسارات، ومن ضمنها مسار
السكك الحديدية
العراقية، من أجل ضمان انسيابية حركتها بالشكل الذي يجعلها أكثر مرونة، وكذلك مناقشة آلية تمويل المقطع الأول من الطريق المتعلق بالسكك الحديدية في موازنة العام المقبل، فضلاً عن مناقشة قضية نقاط الربط المهمة لطريق التنمية، إذ وجه
وزارة النقل
باستكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية لتأهيل السكك الحديد العراقية، وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المدة القليلة المقبلة".
وثمن الاجتماع موقف محافظِي
البنك الدولي
، الخاص بتمويل المرحلة الأولى من المشروع وتحديث السكك الحديدية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
