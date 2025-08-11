وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة الخاصة بتأهيل سكة حديد الفاو- فيشخابور، ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجي، وذلك بحضور وزير التخطيط، وعدد من مستشاري رئيس وممثلي الوزارات المعنية".وناقش الاجتماع، "سير تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة بخصوص مراحل مشروع ، وما تتطلبه من خطوات لاحقة لاستكماله".وأكد السوداني، بحسب البيان، "أهمية المشروع للعراق والمنطقة في ظل تطورات الأوضاع فيها، والتي أبرزت قيمة هذا المشروع، بوصفه واحداً من أفضل الممرات العالمية"، مبينا أن "الكثير من الدول من خارج المنطقة أبدت رغبتها في المساهمة بإنجاز الطريق، وهو ما ضاعف من قيمة المشروع وجدواه الاقتصادية والتنموية".وأشار البيان إلى، أن "الاجتماع ناقش بشكل تفصيلي، جميع خرائط المسارات، ومن ضمنها مسار العراقية، من أجل ضمان انسيابية حركتها بالشكل الذي يجعلها أكثر مرونة، وكذلك مناقشة آلية تمويل المقطع الأول من الطريق المتعلق بالسكك الحديدية في موازنة العام المقبل، فضلاً عن مناقشة قضية نقاط الربط المهمة لطريق التنمية، إذ وجه باستكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية لتأهيل السكك الحديد العراقية، وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المدة القليلة المقبلة".وثمن الاجتماع موقف محافظِي ، الخاص بتمويل المرحلة الأولى من المشروع وتحديث السكك الحديدية.