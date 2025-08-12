"تأجيل الحرب الاقتصادية" يرفع أسعار النفط عالميًا

وارتفعت 26 سنتا بما يعادل 0.39 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 64.18 دولار.قال مسؤول في يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي مدد هدنة الرسوم مع لمدة 90 يوما أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم مكونة من ثلاثة أرقام على السلع الصينية بينما يستعد تجار التجزئة الأمريكيون لموسم العطلات الحاسم في نهاية العام.ورفع هذا الاجراء آمالًا بالتوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد يُساعد في تجاوز حظر تجاري شبه كامل بينهما، حيث تُهدد الرسوم الجمركية بإبطاء النمو الاقتصادي، مما قد يُضعف الطلب العالمي على الوقود ويُخفض أسعار النفط، بحسب رويترز.ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع بين والرئيس الروسي بوتن في 15 أغسطس/آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما يأتي الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الأميركية على ، مع التهديد بفرض عقوبات أكثر صرامة على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام من شأنه أن يزعزع تدفقات تجارة النفط.