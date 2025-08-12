في نهاية العام.. العراق يوقف استيراد البنزين

وأكد عضو اللجنة ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، أنَّ "هذا الرقم القياسي أسهم بشكل كبير في تقليص اعتماد على استيراد المشتقات النفطية، إذ تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بزيت الغاز (الكاز) والديزل والنفط الأبيض، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير".وأوضح المشكور أنَّ "خطة توسيع تهدف إلى تحقيق فائض للتصدير بعد اكتمال المشاريع القائمة، بما في ذلك مصافي والجنوب، مما يوفر أموالًا كبيرة لخزينة الدولة عبر تقليل فاتورة الاستيراد وتحويل الخام إلى منتجات نفطية ذات قيمة مضافة".وأشار إلى أنَّ "العراق لا يزال يستورد نحو (15 %) من البنزين العادي و(80 %) من البنزين المحسّن، مع دخول نحو (25) مليون لتر يوميًا من المشتقات إلى السوق المحلية".وأضاف أنَّ "مشاريع عدة ستُنهي استيراد البنزين خلال النصف الأول من (2026)، من بينها الوحدة الرابعة في مصافي الجنوب التي تنتج نحو (4) ملايين لتر يوميًا".وفيما يخص الغاز الطبيعي، أكّد المشكور أنَّ "العراق يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام (2027) من خلال مشاريع معالجة الغاز في التي ستُضيف كميات كبيرة من الغاز المسال والمكثفات".