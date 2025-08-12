مرصد اقتصادي عراقي: إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس يتطلب أكثر من 400 مليون دولار

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "من مصلحة تنويع طرق تصدير الطاقة والانفتاح على ، ومنها والأردن، ومثل خط أن كركوك–بانياس، الذي يربط حقول بميناء بانياس السوري"، مبينا أن "طول الأنبوب البالغ 800 كم، وأن الجزء الأكبر منه يقع داخل الأراضي السورية، متوقف منذ عام 2003".وذكر ان "الخط تعرض للتخريب، فيما مرت مناطق مساره بأحداث وحروب ألحقت أضرارًا جسيمة به"، لافتا الى ان "إجراء فحص للأنبوب باستخدام تقنية القشط الذكي لتحديد مواقع الصدأ والتآكل والأضرار سيكلف نحو 5 ملايين دولار، بينما تتراوح تكاليف الإصلاح بين 400 و600 مليون دولار".وبين أن "العراق وسوريا غير قادرين على تمويل إصلاح الأنبوب أو استبداله بالكامل"، معتبرًا أن "الحل الأمثل هو إنشاء خط جديد بطاقة استيعابية أكبر عبر الاستثمار أو من خلال التعاقد مع دولة ثالثة تمتلك الخبرة والقدرة التمويلية".ويعد خط أنبوب كركوك–بانياس واحداً من أهم مشاريع تصدير النفط العراقي في النصف الثاني من العشرين، إذ ربط حقول كركوك الغنية بالنفط بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، ما منح العراق منفذًا استراتيجيًا لتسويق نفطه نحو الأسواق الأوروبية.إلا أن هذا الشريان الحيوي متوقف عن العمل منذ عام 2003، وتعرض على مدار عقدين للتخريب والتآكل بفعل الحروب والنزاعات.