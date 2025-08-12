"ابتزاز وكومشنات وفروقات".. الاستثمار النيابية: الإجراءات الجمركية طاردة للاستثمار

وقال نائب رئيس اللجنة لـ ، ان "غالبية عمليات ابتزاز التجار والمستثمرين من جميع المناصب العليا والصغرى، حيث ان البيروقراطية في اصدار الاجازة الاستثمارية يتطلب بعضها سنتين ولا تنتهي"، مبينا ان "إخراج أي حاوية من يكون عن طريق مخلّص لديه علاقات واسعة".وأضاف "طرحنا رؤى ومقترحات بشأن فساد ويكون الدفاع الالكتروني هو الحل الأمثل، الا انه لا يؤخذ بهذه الدراسات"، موضحا ان "موضوع الفساد بين التجار والمستثمرين ارتفع كما ان الابتزاز والكومشنات ازدادت بسبب ضعف الدور الرقابي".وذكر ان "الإجراءات في داخل الموانئ طاردة للمستثمرلوجود الابتزاز وعدم الشفافية"، لافتا الى ان "المستثمرين والتجار يعانون من هذه المشكلة".وبين ان "هناك فروقات بين بضاعة وأخرى، إضافة الى وجود فروقات بالتخليص".