عمدة واشنطن ترد على أمر ترامب بشأن العاصمة
حالة الطقس
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536900-638906019048581124.jpg
العراق وسوريا يجريان مباحثات في مجالات النفط والغاز والطاقة
اقتصاد
2025-08-12 | 09:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
بحث نائب رئيس
مجلس الوزراء
لشؤون الطاقة
وزير النفط
،
حيان عبد الغني السواد
، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة السوري
محمد بشير
، التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.
وذكر بيان لوزارة النفط، ان "السواد التقى الوزير السوري، واكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين واهمية استمرارها بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين، مشيراً إلى خطط
العراق
بشأن تعدد منافذ تصدير النفط الخام في ظل الزيادة في الطاقات الانتاجية، فضلا عن إعطاء مرونة في عمليات التصدير، منوها إلى خط تصدير النفط بين العراق وسوريا الذي كان عاملا في العقود السابقة، واهمية تجديده او تأهيله في الوقت الراهن".
واضاف الوزير ان "العراق حقق انجازات كبيرة في مجالات استثمار الغاز ومجال تكرير النفط، ويسعى لزيادة الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية، واستئناف التصدير من الانبوب التركي عبر ميناء جيهان، فضلا عن دراسة مقترحات التصدير عبر خط بانياس السوري، وخط
طرابلس
اللبناني".
وأوضح السواد، "بشأن مشروع خط انبوب بصرة - حديثة (56 عقدة) بطاقة 2,250 مليون برميل، الذي سيؤمن كميات التصدير عبر المنافذ المذكورة انفا، فضلا عن تأمين النفط الخام للمصافي العراقية، التي تحتاج إلى كميات إضافية من النفط الخام في ظل زيادة الطاقات الانتاجية لها، مشيرا إلى تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من انتاج مادتي زيت الغاز، والنفط الأبيض، وفي نهاية العام الحالي سيتم الاكتفاء الذاتي من انتاج البنزين وايقاف استيراده".
وبحث الجانبان في اجتماع عقد بحضور الملاكات القيادية للوزارتين، "واقع الحال للأنبوب العراقي السوري وإمكانية الاستفادة منه في تصدير كميات من النفط الخام، والتوصل إلى تشكيل لجنة بين الطرفين لدراسة حالة الأنبوب ومدى إمكانية استئناف التصدير من خلاله، مع مقترح لإشراك استشاري دولي في الموضوع لتحديد صلاحية الأنبوب للعمل ومنظومات الضخ خلاله، وجدوى التأهيل".
من جانبه، عبر الوزير السوري عن "شكره لإجراء هذه المباحثات مع الجانب العراقي، مستعرضا الوضع الحالي للصناعة النفطية في
سوريا
واهمية
التعاون الإقليمي
مع سوريا لاستعادة عافيتها، لاسيما في مجال الطاقة والنفط والغاز ، مؤكدا اهمية التعاون في مجال الخط السوري العراقي للتوصل إلى صيغة لموضوع الأنبوب الذي تعرض لعمليات تخريب ، فضلا عن تقادم الأنبوب والحاجة الماسة للتأهيل او التجديد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
العراق
سوريا
حيان عبد الغني السواد
التعاون الإقليمي
حيان عبد الغني
مجلس الوزراء
شؤون الطاقة
وزارة النفط
وزير النفط
محمد بشير
