ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، في وأربيل مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.



سعر البيع: 141,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 139,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



:

سعر البيع: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 140,400 ديناراً مقابل 100 دولار.

