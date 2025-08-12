السوداني يبحث مع وزير الطاقة السوري إعادة إحياء خط الأنابيب الناقلة لنفط كركوك– بانياس

وذكر بيان لمكتب ان الأخير "استقبل وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية محمد ، وشهد اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في مسار الطاقة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، كما جرى البحث في إمكانية إعادة إحياء خط الأنابيب الناقلة لنفط (كركوك– بانياس)، في ضوء تشكيل لجنة فنية مشتركة تدرس حالة الخط، والخيارات بشأن تأهيله بوصفه أحد المشاريع الذي تخطط له الحكومة في إطار سعيها لتعدد منافذ التصدير، كذلك تطرق اللقاء الى الفرص المشتركة للمضي بمشاريع الصناعات النفطية والبتروكيماوية على ساحل البحر المتوسط، وكذلك استعراض فرص التنسيق لمواجهة التغيرات المناخية، وفي مجال تنظيم الحصص المائية المشتركة على ".وأشار السوداني الى "وقوف مع استقرار وسيادتها على أراضيها، ورفض أي عدوان عليها، إلى جانب العمل على تعزيز التنسيق والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة، وما تواجهه المنطقة من صراعات، ونتائج استمرار العدوان على غزّة".من جانبه، أكد الوزير السوري "عمق العلاقة الثنائية بين البلدين، بأبعادها الاجتماعية والثقافية، والفرص المتاحة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في مجالات الطاقة، والاتصالات والكابل الضوئي القادم من أوروبا عبر الأراضي السورية، وفي مجال الاستثمار المتبادل والمشترك".