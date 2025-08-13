كركوك-بانياس.. هل تضحي تركيا بخط جيهان لصالح سوريا؟

وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة السورية، احمد سليمان، انه "لا يوجد موقف واضح من بشأن إعادة تفعيل خط بانياس، لأن تركيا لم تمْلِ علينا شيئاً في السابق، وحتى الآن لم تمْلِ علينا شيئاً، إذ إننا نتعامل معها بمبدأ دولة مقابل دولة".حول ما إذا كان الجانب السوري سيناقش الأمر مع حكومة إقليم وردستان، قال: "حالياً نحن نناقش الأمر مع الجمهورية العراقية، كما أن الخط يمر من كركوك إلى بانياس، وبالتالي لا أعرف إذا ما سيكون هناك نقاش مع ، بحسب وسائل اعلام كردية.ومن المؤمل ان تنتهي اتفاقية خط ميناء جيهان التركي بالكامل في منتصف العام المقبل 2026 بعد ان أعلنت تركيا انهاء الاتفاقية مع ، وذلك رغبة باتفاقية جديدة ترفع كميات النفط المصدرة من 400 الف الى اكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا، فضلا عن توقعات بطلب تركيا رسوما اكبر مقابل كل برميل.