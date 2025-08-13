أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 13 اب / 2025.



سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.