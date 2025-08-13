لتعزيز التَّعاون التِّجاري.. العراقُ وتُركيا يتَّفقان على تشكيل لجنة جُمركيَّة مُشترَكة

وذكر بيان للسفارة العراقية في انقرة، ورد لـ ، انه "جاء الاتِّفاقُ خلال اجتماع عُقد في العاصمة التُّركيَّة أَنقرة، تَرأَّسهُ مُستشار رئيس مجلس الوُزراء العراقيِّ لشُؤون المنافذ الحُدوديَّة والجمارك والنَّقل الحُسين ، ونائبُ وزير التِّجارة التُّركي سزاي أُوتشارماك، حيثُ بحث الجانبان آليّات رفع كفاءة العمل في البوابات الحُدوديَّة وتطوير التَّعاون الجُمركي".وتَناول اللِّقاءُ، وفق البيان، "سُبُل تسهيل التَّدفُّقات التِّجاريَّة، وزيادة القُدرة الاستيعابيَّة للمنافذ، ودعم مشاريع البُنية التَّحتيَّة المُرتبطة بالتِّجارة الثُّنائيَّة والتَّرانزيت".وأكَّد الجانبان "حرصهُما على رفع حجم التَّبادُل التِّجاريِّ إلى 30 مليار دُولار، وتعزيز الاستثمارات المُشتركة، وتوسيع مجالات التَّعاون من خلال مشروع طريق التَّنمية وإنشاء منافذ جُمركيَّة جديدة".