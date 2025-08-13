أربيل تعلن التوصل إلى اتفاق مع بغداد حول آلية تصدير النفط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "وفقاً للنص الذي أقرّه وفد مشترك مكوّن من 23 شخصية، من بينهم 17 عضواً من وفد العراقية، فقد بدأت الاجتماعات في 17 تموز/يوليو، وتخللها القيام بزيارات ميدانية شاملة إلى جميع حقول النفط في الإقليم، وبعد تقييم المشكلات الفنية وإجراء حوارات موسّعة، تم في 11 التوصل إلى اتفاق حول آلية تصدير نفط حقول الإقليم، بحيث يُخصّص من الإنتاج اليومي أولاً 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم المحلية، فيما يُسلَّم المتبقي لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لغرض التصدير".وأوضحت أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يتطلب إجراء مباحثات مع الحكومة التركية لضمان تنفيذ الاتفاق".