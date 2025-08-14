وارتفعت 24 سنتا بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 65.87 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 62.85 دولار.وسجلت العقود كلا المستوى الأدنى في شهرين يوم الأربعاء بعد توجيهات هبوطية بشأن الإمدادات من الحكومة الأميركية ووكالة ، بحسب رويترز.وهدد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم يوافق على السلام في أوكرانيا، ولم يحدد ترامب العواقب المحتملة، لكنه حذر من فرض عقوبات اقتصادية إذا لم يُثمر اجتماع ألاسكا يوم الجمعة.