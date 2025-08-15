العراق العاشر عربيا بمعدل التسوق عبر الإنترنت

وذكر تقرير نشرته مجلة CEO وورد أن " جاء في المرتبة 86 عالمياً والعاشرة عربياً، بنسبة إنفاق بلغت 30.41% من إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت"، مبينا ان "التصنيف اعتمد على عدة عوامل، بينها الوقت الذي يقضيه الأفراد أسبوعياً على الإنترنت، ونسبة المتسوقين عبر الإنترنت شهرياً، ومتوسط الدخل المنفق عبر المنصات الإلكترونية".وأضاف أن "عدد المشترين عبر الإنترنت حول العالم بلغ حالياً 2.64 مليار شخص، أي ما يزيد عن 33% من سكان العالم، فيما وصل إجمالي مبيعات التجزئة الإلكترونية إلى نحو 6.31 تريليون دولار".وتابع: ان " تصدرت القائمة بنسبة إنفاق بلغت 57.54% من إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، تلتها ثانياً، ثم ثالثاً، والهند رابعاً، وهونغ خامساً، وسنغافورة سادساً"، موضحا "عربياً، تصدرت الإمارات الترتيب بحلولها في المرتبة 13 عالمياً، وجاءت ثانية بالمرتبة 26 عالمياً، ثم ثالثة، والكويت رابعة، والبحرين خامسة، والمغرب سادسة، وسلطنة سابعة، ولبنان ثامناً، والأردن تاسعاً، فالعراق عاشراً".