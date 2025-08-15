الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
انخفاض الدولار مع ترقب لقمة ترامب وبوتين
اقتصاد
2025-08-15 | 13:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
انخفضت عملة الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الجمعة، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر فيما يتعلق بتوقعات معدلات الفائدة بعد صدور بيانات بشأن أسعار الواردات وإشارة بيانات صدرت هذا الأسبوع إلى احتمالات ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وصعدت العملة اليابانية مقابل الدولار الذي تراجع 0.56% إلى 146.94 ين، وذلك بفضل بيانات أظهرت نمو اقتصاد
اليابان
بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني.
أيضاً تلقت العملة اليابانية دعماً من تصريحات هذا الأسبوع لوزير الخزانة في
الولايات المتحدة
، سكوت بيسنت، بأن
بنك اليابان
قد يكون "متأخراً" في مواجهة خطر التضخم.
أيضاً صعدت عملة اليورو بنسبة 0.37% إلى 1.1689 دولار، وسط توقعات من العديد من المحللين باستفادة العملة الأوروبية من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ومقابل العملة الأميركية، زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.3553 دولار، كما ارتفع الدولار
الأسترالي
بنسبة 0.2% إلى 0.6508 دولار أميركي.
وانخفضت عملة
الصين
اليوان عن أعلى مستوياتها خلال أسبوعين مع تأثر المعنويات ببيانات اقتصادية أقل من التقديرات.
التركيز على قمة ألاسكا وبيانات أميركية
تسلط الأسواق تركيزها اليوم الجمعة على القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين
في ولاية ألاسكا الأميركية رغم أن الآمال في التوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف الحرب في أوكرانيا لا تزال غير مؤكدة.
