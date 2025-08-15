انخفاض الدولار مع ترقب لقمة ترامب وبوتين

وصعدت العملة اليابانية مقابل الدولار الذي تراجع 0.56% إلى 146.94 ين، وذلك بفضل بيانات أظهرت نمو اقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني.أيضاً تلقت العملة اليابانية دعماً من تصريحات هذا الأسبوع لوزير الخزانة في ، سكوت بيسنت، بأن قد يكون "متأخراً" في مواجهة خطر التضخم.أيضاً صعدت عملة اليورو بنسبة 0.37% إلى 1.1689 دولار، وسط توقعات من العديد من المحللين باستفادة العملة الأوروبية من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.ومقابل العملة الأميركية، زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.3553 دولار، كما ارتفع الدولار بنسبة 0.2% إلى 0.6508 دولار أميركي.وانخفضت عملة اليوان عن أعلى مستوياتها خلال أسبوعين مع تأثر المعنويات ببيانات اقتصادية أقل من التقديرات.التركيز على قمة ألاسكا وبيانات أميركيةتسلط الأسواق تركيزها اليوم الجمعة على القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي في ولاية ألاسكا الأميركية رغم أن الآمال في التوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف الحرب في أوكرانيا لا تزال غير مؤكدة.