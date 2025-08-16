النفط توضح بشأن مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "انطلاقًا من حاجة الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات انتاج بهذا النوع من الوقود، تقرر المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة ، وذلك بتوجيه مباشر من دولة رئيس ".وأضافت "في هذا الإطار، صدرت والمجلس الوزاري للطاقة لتحديد آلية التنفيذ على النحو التالي:- قرار رقم (55) لسنة 2025بموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية.- تشكيل الفرق واللجان المختصةتم تشكيل لجنة فنية من لدراسة العروض المقدمة من الشركات.وكذلك المشكلة من ثلاث وزارات ( وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة النقل) ، وذلك لدراسة نتائج واتخاذ القرارات المناسبة.- تنفيذ البنية التحتية للربطبالتوازي مع هذه المفاوضات باشرت وزارة النفط – ممثلةً بـ شركة وشركة المشاريع النفطية – بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من إلى ناظم بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة).وتابعت ان "الأعمال انطلقت في 9/2/2025، وبدعم وإشراف مباشر من السيد ، وبزياراته المتعددة، والإشراف المباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الغاز تم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب حاليا جاهز لاستلام الغاز".واكد "اما بخصوص الانبوب الثاني بطول (45 كم) وبقطر (42 عقدة) من إلى محطة كهرباء بسماية، حيث باشرت شركة المشاريع النفطية بتوجيه من وزير النفط في الشهر الثالث من هذا العام، والان الانبوب ايضاً جاهز لاستقبال الغاز المستورد، وتم انجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفترة قياسية وجهود جبارة واستثنائية رغم التحديات التي واجهت مسار الانبوب، وكذلك حر الصيف، وكان العمل مستمر على مدى 24 ساعة يوميا وبوجبات مناوبة".نتائج دراسة العروضمن الناحية الاقتصادية فقد كانت شركتان قريبتان من بعضهما من ناحية الموديل الفني والتجاري.أما من جانب احدى الشركات التي قدمت في البداية عرض غير مقبول وبعده قدمت عرض مقبول من الناحية التجارية والفنية ولكن بعد الاستفسار من الاوراق الرسمية من الشركة المجهزة للمنصة العائمة إلى هذه الشركة ، خاطبتنا الشركة بأن هذه الأوراق مزورة ولم تزود هذه الشركة باي رسالة رسمية بامتلاكها للمنصة.لاحقًا، وبعد مطالبة الشركة بتقديم وثائق رسمية تؤكد جاهزية المنصة، انسحبت هذه الشركة من عرضها الفني الأول وقدمت عرضاً جديداً يختلف تماماً ، بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء، إضافة إلى أن مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز ، لم يكن مقبولاً من قبل شركة الموانئ العراقيةالوضع الحاليوبينت الوزارة ان "هناك شركتين فقط مؤهلتين فنيًا وتجارياً، بعد ان قدمت كلا الشركتين عرضا فنيا وتجاريا في الايام القليلة الماضية، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني".التأكيد على الشفافيةوفيما يتعلق بالتداعيات الأخيرة حول عدم إكمال الأنبوب أو الادعاءات الخاصة بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى ، فإن الوزارة اكدت أن "جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لان الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية".وبينت انها "ستقدم شكوى ضد هذا الإعلام لتشويش الرأي العام بإنجازات الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء وكذلك وزارة النفط".