كم تبلغ كلفة بناء الخط العراقي – السوري؟.. اقتصادي يجيب

وأوضح المرسومي أن فريقًا فنيًا شكلته عام 2009 قدر كلفة تأهيل الخط بـ780 مليون دولار، بينما تصل كلفة إنشاء خط جديد بطول 888 كم وبطاقة 1.25 مليون برميل يوميًا إلى 11 مليار دولار بأسعار عام 2009.وأشار المرسومي إلى أن الكلفة المتوقعة اليوم لإنشاء الخط الجديد قد ترتفع إلى 14 مليار دولار، خاصة أن الخط القديم "مدمر تمامًا".ورغم أهميته الاستراتيجية، أكد المرسومي أن نقل النفط عبر يبقى أرخص بنحو دولار واحد للبرميل، وأن كلفة النقل عبر خط بانياس قد ترتفع إلى 3-5 دولارات للبرميل.