بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق ، تراجعاً اليوم السبت، مع اغلاق البورصة.





سعر البيع: 141250 دينارا مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 139250 دينارا مقابل 100 دولار

