مع إغلاق البورصة.. ارتفاع الدولار في بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، في أسواق العاصمة مع إغلاق البورصة اليوم الاحد.

سعر البيع: 141750 ديناراً مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 139750 ديناراً مقابل 100 دولار

