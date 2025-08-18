اجتماع حكومي يناقش آليات تطوير صناعة المشتقات النفطية وزيادة انتاجها وتسويقها

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بتطوير المشتقات النفطية ومسارات إنتاجها، بحضور مستشاري ومدير عام شركة ومدير عام الاستثمارات في وزارة الكهرباء".وناقش الاجتماع "آليات تطوير صناعة المشتقات النفطية التي افتتحت الحكومة الكثير من المشاريع الخاصة بها خلال الأشهر الماضية، وإجراءات زيادة إنتاجها وتسويقها بالشكل الذي يساهم في تعظيم موارد الدولة".كما شهد الاجتماع "بحث الإجراءات التي تضمن انسيابية تسديد مستحقات ، من أجل ديمومة استمرارها لتلبية حاجة المواطنين والقطاعات الصناعية، في ظل ما يشهده البلد من حركة تنموية كبيرة".