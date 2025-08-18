الصفحة الرئيسية
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
لأدنى مستوى تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط
اقتصاد
2025-08-18 | 10:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
57 شوهد
دلت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" على أن واردات
الاتحاد الأوروبي
من النفط في يونيو الماضي انخفضت بنحو العشر إلى أدنى مستوى لها في التاريخ.
ووفقا لهذه البيانات، التي أطلعت عليها
وكالة نوفوستي
، بلغت إمدادات النفط إلى
الاتحاد الأوروبي
من الدول خارج الاتحاد نحو 236 مليون برميل في يونيو. هذا أقل بنحو 11٪ عن الشهر السابق و9٪ عن العام الماضي. في الوقت نفسه، وصلت هذه الكميات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وبالقيمة النقدية، بلغت واردات النفط الخام في يونيو 15.3 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 8% على أساس شهري و27% على أساس سنوي، إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
وكانت
ألمانيا
أكبر الدول المشترية للنفط بين بلدان الاتحاد في يونيو (32.2 مليون برميل)، ومن ثم
إيطاليا
(29.4 مليون برميل)، وإسبانيا (28.2 مليون برميل)، وفرنسا (25.5 مليون برميل)، وبولندا (13 مليون برميل).
وكانت
أيرلندا
أكثر الدول التي زادت من حجم استيرادها للنفط خلال العام - من ما يقرب من الصفر إلى 1.8 مليون برميل في يونيو، وكذلك سلوفاكيا - 3.3 مرة، إلى 3.1 مليون، وجمهورية التشيك - 2.2 مرة، إلى 4.8 مليون، والبرتغال - 1.6 مرة، إلى 6.2 مليون، وإيطاليا - بنسبة 18٪، إلى 29.4 مليون برميل.
وكانت أكبر الدول الموردة للنفط إلى الاتحاد الأوروبي هي أنغولا (3.3 مليون برميل)، وتشاد (2.6 مليون برميل)، وكندا (2.4 مليون برميل)، ومصر (2.2 مليون برميل)، والسنغال (1.9 مليون برميل).
وبشكل إجمالي، استورد الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام 1.5 مليار برميل من النفط، وهو ما يقل بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام السابق.
تابع قناة السومرية على
منصة X
