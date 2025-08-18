العراق يستورد معكرونة ونشا بقيمة 220 مليون دولار

وأوضحت البيانات أن "قيمة الاستيرادات العراقية من الحنطة والنشا والدقيق بلغت 220 مليوناً و484 ألف دولار، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 27% بين عامي 2020 و2024".وبحسب الإحصاءات، استورد المعكرونة بقيمة 159 مليوناً و718 ألف دولار، في حين بلغت قيمة مستحضرات الدقيق والنشا 44 مليوناً و432 ألف دولار، كما بلغت واردات المعجنات والبسكويت نحو 16 مليوناً و334 ألف دولار.