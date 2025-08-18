تقرير يفجر مفاجأة بشأن كهرباء العراق

وأوضحت المصادر، لـمنصة الطاقة (الصادرة من واشنطن) وتابعتها ، أن ينتظر حاليًا موافقة الأميركية، نظرًا لأن استيراد الغاز التركمانستاني سيكون عبر خطوط الأنابيب الإيرانية، "إذ تعاني بسبب العقوبات من جانب ".في السياق نفسه، قال مصدر حكومي مطّلع،: "إننا نستبعد إتمام صفقة الغاز التركمانستاني هذا الصيف بنسبة 100%"، مردفاً: "إذا نجحنا في الحصول على الموافقة الأميركية، قريبًا، فقد يبدأ ضخ الغاز نهاية هذا العام، أو بداية 2026".بموجب صفقة غاز إلى العراق، فإن ستحصل على 20 مليون متر مكعب يوميًا عبر خطوط الأنابيب الإيرانية، وذلك مقابل حصول طهران على نسبة من هذا الغاز.وحسب مصادر منصة الطاقة، فإن طهران تريد الحصول على نسبة 20% من غاز تركمانستان الذي سيمرّ عبر أراضيها إلى العراق، "ولا تمانع بغداد في هذه النسبة".وحسب التقديرات، فإن غاز تركمانستان لن يصل إلى العراق قبل بداية عام 2026، نظرًا لعراقيل أخرى غير "الحصول على اتفاق الخزانة الأميركية".خلال الساعات الماضية، تناولت العديد من الصحف نبأ قطع الكهرباء الإيرانية إلى العراق، وذلك نقلًا عن "إيسنا".وتعليقًا على ذلك، فجّر مصدر عراقي مُطّلع مفاجأة، بقوله: "إن خط الربط الكهربائي بين العراق وإيران متوقف عن العمل منذ مارس/آذار الماضي، والخبر المتداول من وسائل الإعلام غير جديد على الإطلاق".وتابع: "لا نعلم سبب تداول هذا الخبر الآن.. الربط متوقف منذ أكثر من 4 أشهر".