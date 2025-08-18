الذهب يراقب لقاء ترامب وزيلينسكي.. اما الارتفاع او الاستقرار

ويترقب النفيس أيضا الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في بولاية وايومنج.وفقا لرويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3383.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس/ آب.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.2% إلى 3388.80 دولار. وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.وينصب تركيز المستثمرين اليوم الإثنين على اجتماع وزيلينسكي في بمشاركة قادة أوروبيين لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق محتمل ينهي الحرب بين وأوكرانيا.يأتي ذلك بعد اجتماع ترامب والرئيس الروسي يوم الجمعة واتفاقهما على السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدون تطبيق وقف لإطلاق النار.وقال إدوارد ماير المحلل لدى ماريكس "لم يكن لاجتماع وترامب مردود يذكر على الذهب. أعتقد أننا سنستمر في هذا النطاق السعري. نقطة التحول التالية هي ".ومن المقرر أن يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع بشأن السياسة النقدية لشهر يوليو/تموز قبل الندوة السنوية للبنك المقرر عقدها من 21 إلى 23 أغسطس/ آب. ومن المتوقع أن يلقي رئيس الاتحادي كلمة في الندوة.وأضاف ماير أن الأسواق ستراقب تصريحات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون بالفعل خفضها 25 نقطة أساس، وهناك احتمال ضئيل بخفضها 50 نقطة أساس، مما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع.ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا، ويعتبر من الأصول الآمنة خلال فترات الضبابية، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 38.07 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1328.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1115.68 دولار للأوقية بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو/ تموز.