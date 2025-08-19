الرافدين يطلق الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية – الإصدارية الأولى".ودعا المصرف "الزبائن من حاملي هذه السندات إلى مراجعة فروع المصرف كافة لاستلام مستحقاتهم".وذكر ان "هذه السندات تشمل الفئتين الآتيتين:• سندات فئة (500,000) خمسمائة ألف دينار: بعائد سنوي قدره 6% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة سنتين.• سندات فئة (1,000,000) مليون دينار: بعائد سنوي قدره 7.5% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات.واكد المصرف "التزامه الراسخ بتعزيز الثقة بالمنتجات وتوفير خدمات مصرفية متطورة تواكب المعايير الدولية بما ينسجم مع دوره في دعم السياسات المالية للدولة وتمويل المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار المحلي على أسس من الشفافية والمصداقية".