طاقة تكرير النفط في دول أوبك.. ما ترتيب العراق؟

وأظهرت أحدث إحصاءات سنوية صادرة عن المنظمةارتفاع القدرة التكريرية للنفط في الدول الأعضاء بنسبة 18.5%، أو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من 2020 إلى 2024.أمّا طاقة تكرير النفط في فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، أو بمقدار 71 ألف برميل يوميًا في عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 14.14 مليون برميل يوميًا.وزادت حصة دول المنظمة -12 عضوًا- من إجمالي القدرة التكريرية العالمية من 11.8% في عام 2020 إلى 13.6% عام 2024، إذ وصلت السعة العالمية إلى 103.8 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.على الجانب الآخر، ارتفع إنتاج في دول أوبك بنسبة 5% أو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 8.921 مليون برميل يوميًا عام 2024، مقارنة بنحو 8.511 مليونًا عام 2023.ويعني هذا أن معدل استعمال المصافي في أوبك -إنتاج المصافي مقسومًا على إجمالي القدرة التكريرية- لم يتجاوز 63% في عام 2024، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة.تطورات طاقة تكرير النفط في دول أوبكاستحوذت على نحو ربع طاقة تكرير النفط في دول أوبك خلال عام 2024، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 3.291 مليون برميل يوميًا دون تغيير عن عام 2023.وارتفعت قدرة التكرير في المملكة بنسبة 12.5%، أو بمقدار 364 ألف برميل يوميًا خلال المدة من 2020 إلى 2024، بحسب بيانات لأوبك.وجاءت في المركز الثاني بين دول أوبك، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 2.237 مليون برميل يوميًا في عام 2024.ولم تشهد طاقة التكرير في إيران تغيّرات ملحوظة خلال السنوات الـ5 الماضية، مع بقائها في حدود 2.2 مليون برميل يوميًا، أو أعلى قليلًا منذ عام 2020.وحلّت فنزويلا بالمركز الثالث بين دول أوبك مع استقرار طاقتها التكريرية للخام عند 2.154 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وهو المستوى نفسه منذ عام 2020.استحوذت الكويت على المركز الرابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك مع ارتفاع قدرتها بنحو 36 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 1.451 مليون برميل يوميًا عام 2024.وشهدت سعة التكرير في الكويت قفزة كبيرة بنسبة 81% أو بمقدار 651 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020، بفضل تشغيل مصفاة ، حسب بيانات مقارنة حللتها وحدة أبحاث الطاقة.ورغم ذلك، قفزت السعة التكريرية في العراق بنسبة 67%، أو بمقدار 508 آلاف برميل يوميًا منذ عام 2020.وجاءت الإمارات في المركز السادس من حيث الطاقة التكريرية المستقرة تقريبًا عند 1.227 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير منذ عام 2020.طاقة التكرير في نيجيريا والجزائر وليبياحلّت نيجيريا في المركز السابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع ارتفاع قدرتها بنحو 3 آلاف برميل يوميًا فقط إلى 1.125 مليون برميل يوميًا في عام 2024.وظلّت قدرة التكرير في نيجيريا أدنى من 500 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020 حتى عام 2022، قبل أن تقفز إلى 1.22 مليون برميل يوميًا في عام 2023.ويرجع السبب الرئيس في هذه الطفرة إلى تشغيل مصفاة دانغوتي (أكبر مصفاة في أفريقيا)، والتي تبلغ طاقتها التصميمية قرابة 650 ألف برميل يوميًا.وجاءت الجزائر في المركز الثامن مع استقرار طاقتها التكريرية عند 677 ألف برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيُّر منذ عام 2020.وحلّت ليبيا بالمرتبة التاسعة، مع ارتفاع قدرة تكريرها للنفط بمقدار 32 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 666 ألف برميل يوميًا في عام 2024.وظلت طاقة التكرير في ليبيا مستقرة عند 634 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020، حتى 2023، بحسب بيانات سنوية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.أمّا الغابون، فقد حلّت بالمركز العاشر بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع استقرار سعة مصافيها عند 25 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020.وجاءت في المركز الـ11 مع استقرار قدرتها التكريرية عند 21 ألف برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيّر منذ عام 2020.أمّا ، فهي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك مصافي تكرير بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.وبصورة مختصرة يمكن ترتيب طاقة تكرير النفط في دول أوبك في عام 2024 على النحو التالي:السعودية: 3.291 مليون برميل يوميًا.إيران: 2.237 مليون برميل يوميًا.فنزويلا: 2.154 مليون برميل يوميًا.الكويت: 1.451 مليون برميل يوميًا.الإمارات: 1.227 مليون برميل يوميًا.نيجيريا: 1.125 مليون برميل يوميًا.الجزائر: 677 ألف برميل يوميًا.ليبيا: 666 ألف برميل يوميًا.الغابون: 25 ألف برميل يوميًا.الكونغو: 21 ألف برميل يوميًا.