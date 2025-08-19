قفزة خفيفة للدولار في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، قفزة خفيفة في واربيل، مع إغلاق البورصة اليوم الثلاثاء.



سعر البيع: 143500 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 141500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141800 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 141700 دينار مقابل 100 دولار.

