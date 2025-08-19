ارتفاع قيمة احتياطي العراق من الذهب

وقال المرصد في بيان اطلعت عليه إن " يمتلك 162 طنًا من الذهب كجزء من احتياطه الوطني"، مشيرًا إلى أن "سعر طن الذهب كان 105 مليون دولار أمريكي في شهر كانون الثاني 2025، وارتفع تدريجياً ليصل إلى 110 مليون دولار أمريكي في نهاية حزيران 2025".وأضاف أن "هذه الزيادة في سعر الذهب ساهمت مباشرة في رفع قيمة الاحتياطي العراقي من الذهب"، مؤكداً أن "الذهب يظل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تعزز القوة المالية للبلاد".وأشار المرصد إلى أن " عالميًا خلال الأشهر الماضية يعكس تقلبات الأسواق العالمية ويؤثر بشكل مباشر على قيمة الاحتياطات الوطنية للعديد من الدول، بما فيها العراق".وأوضح "متابعة أسعار الذهب بشكل دوري تمكن العراق من تقييم قيمة احتياطاته بشكل دقيق واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة للحفاظ على استقرار القوة الشرائية للبلاد".