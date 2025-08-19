السوداني يرعى توقيع اتفاقية مبادئ بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية

وذكر بيان لمكتبه، أن " رعى، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية المبادئ بين وشركة الأمريكية بشأن مشروع المكون من أربع رقع استكشافية، وتطوير حقل بلد النفطي وأي حقول نفطية منتجة ورقع استكشافية أخرى".وعبر السوداني، خلال لقائه نائب رئيس الشركة ماونت والوفد المرافق له، عن "ترحيبه بعودة الشركة مجدداً للعمل في ، مؤكداً أن الحكومة اختطت منهجاً مختلفاً في التعامل مع شركات النفط الكبرى واستثماراتها في العراق وخاصة الأمريكية منها، كما ثمّن عمل الشركة بنقل التكنولوجيا النفطية للعراق، والمساهمات المجتمعية، والسياسات البيئية السليمة التي تنتهجها خلال عملها في المشاريع النفطية".وأكد رئيس أن "علاقتنا مع الامريكية علاقة استراتيجية، وقد عملت الحكومة على جذب الشركات للعمل في العراق، بجانب اهتمامها للارتقاء بواقع القطاع النفطي، سواء كان في مجال الإنتاج أو التصفية أو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتطوير هذا القطاع المهم".من جانبه أشار ماونت إلى "تطلع شركة شيفرون للعمل في العراق كونه بلداً مليئاً بالفرص والإمكانات العالية سواء كانت الطبيعية أو البشرية، مؤكداً مضي الشركة بعقد شراكة طويلة الأمد مع العراق الذي يشهد استقراراً أمنياً، مبيناً عملهم على جلب التكنولوجيا الحديثة وأفضل الخبرات للاستثمار في العراق".