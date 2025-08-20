أسعار النفط ثابتة وعينها على محادثات الحرب الروسية

وبلغت 65.90 دولارًا للبرميل، بارتفاع 11 سنتًا، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر، 62.40 دولارًا للبرميل، بارتفاع 5 سنتات، وبلغ عقد أكتوبر الأكثر نشاطًا 61.90 دولارًا للبرميل، بارتفاع 13 سنتًا.ويوم امس الثلاثاء، انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% وسط تفاؤل بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب، وهو ما يعني تخفيف العقوبات على وزيادة الإمدادات العالمية.ورغم تعليقات الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء بأن قد تقدم الدعم الجوي كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في البلاد، إلا أنه اعترف أيضا بأن الرئيس الروسي بوتن قد لا يرغب في إبرام صفقة بعد كل شيء، وقال يوم الاثنين إنه يرتب لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وزيلينسكي، يليه قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة.