أكبر مؤتمر للاستثمار في دبي يقام في بغداد

وبحسب بيان للشركة، فإن المؤتمر سيجمع كبرى شركات التطوير العقاري العالمية، بينها: داماك، إعمار، شوبا، سمانا، ليوس، ليعرضوا أحدث مشاريعهم وفرصهم الاستثمارية أمام المستثمرين العراقيين.وستُقام الفعالية في للفترة من 28 إلى 30 آب، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، حيث ستكون الدعوة مفتوحة لكل المهتمين بقطاع الاستثمار العقاري.