أكبر مؤتمر للاستثمار في دبي يقام في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537802-638912864530974553.jpg
أكبر مؤتمر للاستثمار في دبي يقام في بغداد
اقتصاد
2025-08-20 | 07:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
189 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
تستعد شركة إبرام العقارية العراقية، وبالتعاون مع شركائها، لإقامة أكبر مؤتمر للاستثمار العقاري
في دبي
بالعاصمة
بغداد
نهاية شهر آب الحالي.
وبحسب بيان للشركة، فإن المؤتمر سيجمع كبرى شركات التطوير العقاري العالمية، بينها: داماك، إعمار، شوبا، سمانا، ليوس، ليعرضوا أحدث مشاريعهم وفرصهم الاستثمارية أمام المستثمرين العراقيين.
وستُقام الفعالية في
فندق بابل
للفترة من 28 إلى 30 آب، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، حيث ستكون الدعوة مفتوحة لكل المهتمين بقطاع الاستثمار العقاري.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اهالي العنكور في الانبار يمنعون هيبت الحلبوسي من اقامة مؤتمر انتخابي
11:19 | 2025-05-24
في بغداد.. مؤتمر أمني يناقش معالجة الحوادث الطارئة
15:40 | 2025-07-23
العراق وفرنسا يبحثان إمكانية عقد النسخة الرابعة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
09:34 | 2025-06-25
أحمد إبراهيم: نهائي كأس العراق سيقام في بغداد
09:04 | 2025-07-15
فندق
بابل
إبرام العقارية العراقية
مؤتمر
السومرية نيوز
سومرية نيوز
فندق بابل
السومرية
العراق
في دبي
بغداد
مشاري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
54.46%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.51%
03:56 | 2025-08-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
فن وثقافة
14.58%
05:36 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
اقتصاد
14.45%
09:17 | 2025-08-19
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
09:17 | 2025-08-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
اخترنا لك
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
09:46 | 2025-08-20
الرشيد يطلق قروض شراء منظومات الطاقة المتجددة
04:32 | 2025-08-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-08-20
أسعار النفط ثابتة وعينها على محادثات الحرب الروسية
02:01 | 2025-08-20
السوداني يرعى توقيع اتفاقية مبادئ بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية
12:44 | 2025-08-19
الأسهم الخليجية تتراجع مع انخفاض النفط قبيل محادثات ثلاثية محتملة
11:33 | 2025-08-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.