السومرية نيوز
تحديث جديد في طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537831-638913000865716521.jpg
"لابوبو" تنعش اقتصاد الصين.. بوب مارت ضمن قائمة أغنى 10 شركات
اقتصاد
2025-08-20 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
سجلت شركة الألعاب الصينية "بوب مارت" قفزة غير مسبوقة في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز إن هذه القفزة جاءت مدفوعة بالانتشار العالمي الواسع للدمية الفروية "لابوبو"، والتي أصبحت ظاهرة ثقافية تبنتها شخصيات عالمية مثل ريانا وديفيد بيكهام.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.93 مليار دولار، بينما صعد صافي الربح بنسبة تقارب 400% متجاوزا التوقعات السابقة للشركة الشهر الماضي عند "زيادة لا تقل عن 350%". وشكلت المبيعات الخارجية نحو 40% من إجمالي المبيعات.
ورفع هذا الأداء اللافت من قيمة "بوب مارت" السوقية، لتصبح واحدة من أكبر شركات الألعاب في العالم، حيث تخطت قيمتها السوقية مجتمعة كلًّا من "
هاسبرو
" و"
ماتيل
"، شركتي الألعاب الأمريكيتين العريقتين.
كما ارتفعت أسهم الشركة المدرجة في
بورصة هونغ كونغ
بنسبة تفوق 570% خلال عام واحد فقط، ما جعل مؤسسها، وانغ نينغ، يدخل قائمة "فوربس" لأغنى 10 أشخاص في
الصين
.
وتعتمد "بوب مارت" في نموذجها التجاري على ما يُعرف بـ"ألعاب الملكية الفكرية"، وهي منتجات مستوحاة من تصاميم فنية أصلية. أما طريقة بيعها فمن خلال "علب عمياء" لا يعرف المشتري ما تحتويه حتى يفتحها، ما حفّز تكرار الشراء خاصة من جامعي الألعاب الراغبين في إكمال مجموعاتهم.
وتبلغ تكلفة العلبة الواحدة نحو 69 يوانا داخل الصين، لكن الشعبية الهائلة لشخصية "لابوبو"، من تصميم الفنان هونغ كونغي كاسينغ لونغ، أطلقت سوقًا ثانوية مزدهرة. وفي مزاد جرى ببكين في يونيو/حزيران، دفع أحد الجامعين 1.2 مليون يوان، شاملة الرسوم، مقابل نسخة نادرة بحجم الإنسان من "لابوبو".
ورغم هذه النتائج القوية، أبدى بعض المحللين قلقهم حيال استدامة هذا النمو، خاصة بعد تحذير نشرته صحيفة "الشعب" الصينية الرسمية في يونيو/حزيران الماضي، حذرت فيه من احتمالية تسبب "العلب العمياء" بسلوكيات إدمانية لدى الأطفال، ما أثار مخاوف من تدخل تنظيمي محتمل.
ولمواجهة هذه التحديات، أكدت "بوب مارت" على تنويع خطوط إنتاجها. فقد حققت سلسلة "الوحوش"، التي تضم "لابوبو"، إيرادات بلغت 4.8 مليار يوان، في حين تجاوزت مبيعات أربع سلاسل أخرى—وهي "مولي"، "سكولباندا"، "كرايبيبي" و"ديمو"—مليار يوان لكل منها.
كما واصلت الشركة التوسع العالمي، حيث رفعت عدد متاجرها إلى 571 فرعًا، إلى جانب نحو 2600 "روبوشوب" أو آلات بيع ذاتي، معظمها في
الولايات المتحدة
ثم الصين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الريال في الصدارة.. قائمة أغنى 10 أندية في أوروبا
04:42 | 2025-05-29
04:42 | 2025-05-29
العراق ضمن قائمة أكبر 10 دول عربية منتجة للإجاص
04:27 | 2025-07-29
04:27 | 2025-07-29
"فرانس فوتبول" تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب
07:32 | 2025-08-07
07:32 | 2025-08-07
فيضانات الصين تتسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان 33 اخرين
11:46 | 2025-08-08
11:46 | 2025-08-08
لابوبو
الصين
انتعاش
اقتصاد
الولايات المتحدة
بورصة هونغ كونغ
ديفيد بيكهام
هونغ كونغ
هاسبرو
ماتيل
ليون
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
50.66%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
18.27%
03:56 | 2025-08-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
فن وثقافة
17.08%
05:36 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
اقتصاد
13.99%
09:17 | 2025-08-19
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
09:17 | 2025-08-19
المزيد
10:30 | 2025-08-20
05:00 | 2025-08-20
16:00 | 2025-08-19
14:00 | 2025-08-19
13:00 | 2025-08-19
12:45 | 2025-08-19
02:30 | 2025-08-18
00:30 | 2025-08-18
15:00 | 2025-08-17
13:00 | 2025-08-17
