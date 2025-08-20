العراق بلا بنزين مستورد مع بداية العام المقبل

وقال مدير عام المنتجات النفطية في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " وضعت خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، وفق جدول زمني متقدم أُعد لهذا الغرض".وأضاف، أن " العراقية أحرزت قفزة نوعية في عهد الحكومة الحالية منذ عام 2024 في إنتاج المشتقات النفطية"، مشيراً إلى، أن " كان يستورد في وقت الذروة نحو 16 مليون لتر من البنزين، إضافة إلى 7 ملايين لتر من زيت الغاز والنفط الأبيض، بكلفة سنوية بلغت 4 مليارات و500 مليون دولار".وتابع، أن "ملف استيراد زيت الغاز والنفط الأبيض أُغلق عام 2024 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما انخفضت استيراد البنزين عالي الأوكتان من 16 مليون لتر إلى 6 ملايين لتر يومياً".