صدمة تنعش جسد النفط.. وبرنت في اعلى مستوى خلال أسبوعين

وبلغت أعلى مستوى لها في أسبوعين في التعاملات المبكرة، وارتفعت 27 سنتًا، أو 0.40%، لتصل إلى 67.11 دولارًا للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أو 0.46%، لتصل إلى 63 دولارًا للبرميل.وقالت إن مخزونات الخام في انخفضت بمقدار ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 420.7 مليون برميل، وهو اعلى من التوقعات البالغة 1.8 مليون برميل.وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بانخفاض قدره 915 ألف برميل، وفقًا لإدارة معلومات ، مما يشير إلى استمرار الطلب خلال موسم السفر الصيفي.