السوداني لسفير فنزويلا: العراق ملتزم بتعزيز التنسيق في إطار السياسات النفطية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم سفير جمهورية فنزويلا لدى أرتورو انيبال كايكوس راميريز، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات، ولاسيما المتعلقة بخدمات النقل الجوي، والتعاون في إطار منظمة ".وبحسب البيان، أكد السوداني أن "العراق ملتزم بتعزيز التنسيق في إطار السياسات النفطية، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون لضمان استقرار أسواق النفط"، مثمناً دور فنزويلا في "منظمة أوبك وحرصها على ضبط أسعار النفط العالمية".وأشاد السوداني بـ"موقف حكومة فنزويلا الداعم للقضية الفلسطينية"، مشيراً الى "أهمية بذل الجهود لوقف جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".من جانبه نقل السفير الفنزويلي تحيات رئيس جمهورية فنزويلا إلى رئيس ، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتقديره دور العراق في صنع السلام والحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين، خصوصاً في ظل ما يشهده البلد من تقدم وازدهار بمجالات الأمن والاقتصاد والإعمار والتنمية، بحسب البيان.