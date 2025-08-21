الصفحة الرئيسية
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
السوداني لسفير فنزويلا: العراق ملتزم بتعزيز التنسيق في إطار السياسات النفطية
اقتصاد
2025-08-21 | 04:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، أن
العراق
ملتزم بتعزيز التنسيق في إطار السياسات النفطية، فيما أشاد بدور فنزويلا في منظمة
أوبك
وحرصها على ضبط أسعار النفط العالمية.
وقال مكتب
رئاسة الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
استقبل اليوم سفير جمهورية فنزويلا لدى
العراق
أرتورو انيبال كايكوس راميريز، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات، ولاسيما المتعلقة بخدمات النقل الجوي، والتعاون في إطار منظمة
أوبك
".
وبحسب البيان، أكد السوداني أن "العراق ملتزم بتعزيز التنسيق في إطار السياسات النفطية، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون لضمان استقرار أسواق النفط"، مثمناً دور فنزويلا في "منظمة أوبك وحرصها على ضبط أسعار النفط العالمية".
وأشاد السوداني بـ"موقف حكومة فنزويلا الداعم للقضية الفلسطينية"، مشيراً الى "أهمية بذل الجهود لوقف جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".
من جانبه نقل السفير الفنزويلي تحيات رئيس جمهورية فنزويلا إلى رئيس
مجلس الوزراء
، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتقديره دور العراق في صنع السلام والحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين، خصوصاً في ظل ما يشهده البلد من تقدم وازدهار بمجالات الأمن والاقتصاد والإعمار والتنمية، بحسب البيان.
السوداني
السفير الفنزويلي
النفط
أسعار
أوبك
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
شياع السوداني
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
محمد شياع
