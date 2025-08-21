تعهد أمريكي بتقديم أحدث التقنيات لتطوير حقول الطاقة العراقية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، إن الأخير "استقبل شانون سلوكم، والوفد المرافق له".وأكد أن "وجود الشركات النفطية الكبرى في يعكس مدى اهتمام الحكومة بقطاع الطاقة في العراق، والسعي إلى تطويره وفق المواصفات العالمية الحديثة، وعبر أفضل شركات الطاقة".وأضاف أن "رؤية الحكومة في تطوير قطاعي النفط والغاز وحرصها على تواجد التطوير بأعلى ما توفره التكنولوجيا المتطورة من إمكانيات، ومضي العراق في توسعة الاستفادة من الغاز المصاحب، وإنتاج المشتقات النفطية".وأشار إلى "أهمية توسيع نطاق العمل مع شركة هاليبرتون لما تملكه من خبرة وقدرات في مجالات الاستخراج والتصفية، وامتلاكها التقنيات العالمية الحديثة"، مؤكداً "دعم عمل الشركة في تطوير حقلي (نهر ، والسندباد) في ".من جانبه أكد سلوكم "اهتمام شركة هاليبرتون للعمل بالعراق، في ظل ما يشهده من تقدم في مجمل القطاعات، وحالة الاستقرار والانفتاح على الشركات الصناعية العالمية الكبرى".وبيّن أن "الشركة تتعهد بتقديم أحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير حقول النفط والغاز، بعد وضع اللمسات الأخيرة لموديل العقود، وستستخدم الأساليب الإدارية والفنية الحديثة في العمل، والالتزام بتطوير مهارات الكوادر العراقية العاملة معها".