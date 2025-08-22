عالميا.. استقرار أسعار النفط مع ترقب المفاوضات مع روسيا



ـ اقتصاد



لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع تضاؤل الأمل في تحقيق سلام سريع بين وأوكرانيا.





وانخفضت أربعة سنتات إلى 67.63 دولارا للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي سنتا واحدًا إلى 63.51 دولارا.



